The Atlantic: мощные удары армии РФ вынудили ВСУ отогнать с передовой польские танки Т-72

Украинские войска берегут свои танки Т-72 из Польши, и поэтому они решили отогнать их подальше, чтобы не подвергать мощным ударам российской армии. Об этом написали в статье для американского журнала The Atlantic Энтони Борден и Михаил Штекель.

«Украинцы ценят свои танки Т-72 из Польши, и по ходу кампании они решили не использовать их в боевых действиях на передовой», - приводит их слова «Лайф».

Авторы обратили внимание и на другую военную технику, используемую ВСУ в боевых действиях. Так, 65-я механизированная бригада в марте 2023 года при попытке наступления использовала БТР «вьетнамской эпохи» с плохой связью и медленными маневрами.

«Бронетранспортеры вьетнамской эпохи из Нидерландов, которые медленно маневрируют, имеют плохую связь и нуждаются в частом ремонте. БТР также рыгают и урчат с адской громкостью, объявляя о своем приближении с расстояния более пяти миль. <...> БТР выдержал три прямых попадания из базуки, но безрезультатно. Однако четвертый пробил корпус», - рассказали Борден и Штекель.

Как сообщалось 4 января, американские танки M1 Abrams не рекомендовали использовать на Украине из-за их тонкой брони и уязвимости перед российскими FPV-дронами.

Журналист Дэвид Акс в статье для Forbes указал: чтобы противостоять России, Украина должна усилить броню Abrams, в частности, его бока и крышу - очень большую и тонкую, толщиной около 25 миллиметров.