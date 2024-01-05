МО РФ сообщило об уничтожении семи РСЗО противника на Купянском направлении

Вооруженные силы России на Купянском направлении за неделю отразили 18 атак противника. В результате было уничтожено семь вражеских пусковых установок РСЗО - «Ольха» и Vampire производства Чехии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также в ходе отражения атак были уничтожены 485 боевиков, шесть танков, среди которых один Leopard 2, 11 боевых бронированных машин и 24 автомобиля. Поражены три склада с боеприпасами и топливом.

Также в Минобороны сообщили о том, что за неделю по инфраструктуре противника были нанесены 41 групповой и один массированный удары. Целями ударов стали украинские центры принятия решений, объекты военно-промышленного комплекса, военная аэродромная инфраструктура, арсеналы и топливные базы противника.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов