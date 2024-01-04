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Российские военные уничтожили свыше 5 900 иностранных наемников в рядах ВСУ

Так называемый Иностранный легион в составе ВСУ лишился практически половины личного состава за время боевых действий на Украине.
Ирина Елагина 2024-01-04 14:35:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Свыше 5 900 иностранных наемников погибли за время боевых действий на Украине в рядах ВСУ. МО РФ рассказал о колоссальных потерях так называемого Иностранного легиона, который лишился практически половины личного состава.

По данным МО РФ, всего на Украину прибыли свыше 13 500 легионеров из Европы, Азии, стран Северной и Южной Америки и Африки.

«Войсками РФ уничтожены более 5,9 тыс. человек, более 5,6 тыс. бежали, более 1,9 тыс. еще ведут боевые действия», - сообщили в МО РФ.

Ранее сообщалось, что по данным СКР более чем в 70 странах мира прошла вербовка наемников-приверженцев нацистского режима для участия в боевых действиях в составе ВСУ в зоне украинского конфликта.

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