В Петербурге впервые передвинули историческое здание на 52 метра

В Санкт-Петербурге впервые передвинули целое историческое здание на 52 метра. Корпус Императорского воспитательного дома переместили по рельсам на набережной Черной речки. Таким образом, двухэтажный дом весом 3,2 тысячи тонн оказался ближе к Выборгской набережной на 45 метров.

Telegram-канал телеканала 78 отмечает, что в переносе здания использовались инновационные технологии, процесс передвижения осуществлялся максимально бережно. Для этого корпус дома укрепили металлической арматурой, а в подвале смонтировали две железобетонные плиты. Здание буквально «перекатилось» с одного места на другое на роликовой системе.

Решение о переносе здания было принято в связи с постройкой нового жилого корпуса. Отмечается, что в этот проект инвестировали 1,3 миллиарда рублей.

Ранее целое здание передвигали канадские строители. Построенное более 200 лет назад здание специалисты передвинули на 9,1 метров при помощи 700 кусков мыла и строительной техники.