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В Канаде строители передвинули 200-летнее здание с помощью 700 кусков мыла

Ирина Егорова
14:09 17.12.2023
Мыло смазало стальные балки и нижнюю часть здания.
В Канаде строители передвинули 200-летнее здание с помощью 700 кусков мыла
© Фото: Julie Eggers, Danita Delimont, Global Look Press
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В канадской провинции Новая Шотландия здание, построенное более 200 лет назад, передвинули на 9,1 метров при помощи 700 кусков мыла и строительной техники, передает The Washington Post. Строители сначала вырыли по периметру дома яму, вставили под него стальные балки,  подняли здание на один дюйм выше с помощью гидравлических домкратов, затем подложили под стальные балки кусочки мыла. За ночь они раздавились и мыло сделало стальные балки и нижнюю часть здания скользкими, поэтому строители при помощи эвакуатора и двух экскаваторов перенесли здание в Галифакс, столицу Новой Шотландии.

Издание уточняет, что на покупку мыла понадобилось четыре дня и более 970 долларов.

Здание Элмвуд в Галифаксе было построено в 1826 году и служило жилым домом и гостиницей. Необходимость в перемещении здания возникло, чтобы освободить место для нового жилого комплекса.

При этом использование мыла для проведения подобных работ не является новой практикой. Ранее строительные бригады передвигали и мосты и другие здания, но меньшие по весу.

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