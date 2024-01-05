Эксперт Балмасов назвал антиподарком Байдену планы США ударить по Йемену

Белый дом явно блефует, пугая Йемен возможными ударами и расширением войны Израиля и ХАМАС на весь ближневосточный регион. Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов поделился со «Звездой» своим мнением о заявлениям американских чиновников в Politico о том, что Вашингтон готовится к расширению войны на Ближнем Востоке.

«Это был бы самый серьезный антиподарок Байдену и вообще демократам к переизбранию, потому как здесь маленькой победоносной войны не получится», - заявил эксперт.

Он пояснил, что у хуситов с одной стороны нет каких-либо объектов, в привычном понимании человека западной цивилизации, уничтожение, которых может принести какой-то реальный ущерб и вынудить хуситов прекратить атаки.

«Напротив, если это американцы это сделают, это будет подарок хуситам. У них даже в школьных программах едва ли не уроки начинаются с упоминаний, что США это чуть ли не сатана, которого надо уничтожить. И в этом случае они оправдают тексты школьных учебников», - пояснил эксперт.

Кроме того, хуситы обладают мощной системой подземных бункеров и защитных коммуникаций, разбомбить которые практически невозможно.

«Там нужны будут серьезные бомбардировки. Типа бункер Страйка. Их там столько! Сомневаюсь, что американская разведка обладает всей полнотой информации , чтобы их поразить, и там такая глубина, что сделать это будет крайне сложно», - рассказал эксперт.

Ученый выразил мнение, что заявления американских политиков «имеет информационную составляющую, информационный выпад, попытка напугать Иран».

«Но это глупо, сомневаюсь, что Иран это напугает, а тем более напугает хуситов. Наоборот, для них это подарок», - подчеркнул востоковед.

Он добавил, что в Йемене на фоне войны с Израилем изменилась внутриполитическая ситуация: экономический кризис, проблемы с водой, политические разногласия - все это ушло на второй план. Да, и США сейчас заняты конфликтами на Украине и в Тайване, поэтому «нарываться на еще один конфликт с иранскими прокси силами с серьезными перспективами перерастания в более серьезное противостояние с Ираном это было бы крайне нелогично для американцев». Особенно, учитывая вхождение в предвыборный цикл, это должна быть «очень-очень выверенная игра, чтобы демократам не навредить и не сделать республиканцам еще один подарок».