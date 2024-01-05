Два человека ранены после обстрела боевиками Белгорода

В результате обстрела Белгорода украинскими боевиками два человека получили ранения, один мужчина был ранен в предплечье, другой - в голень. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго - осколочное ранение голени. Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу №2. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - заверил губернатор.

Согласно его сообщению, повреждения из-за украинских снарядов получили и жилые здания. Так, в одном из многоквартирных домов Белгорода оказались выбиты окна нескольких квартир, также пострадали более 30 автомобилей. Еще у одного дома в Белгородском районе повредилась кровля, а один из автомобилей поцарапан.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим попытался совершить террористическую атаку в Белгороде при помощи ракет РСЗО «Ольха». Российские средства ПВО уничтожили 10 ракет в небе над Белгородской области.