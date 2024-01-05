Финские метеорологи 5 января зафиксировали температурный рекорд XXI века

В Финляндии зафиксировали температурный рекорд XXI века. Столбики термометров в аэропорту Энонтекие в ночь на 5 января опустились до 44,3 градуса по Цельсию. Об этом сообщил местный метеорологический институт.

«Ночью в Финляндии была зафиксирована самая низкая температура за XXI век, когда в аэропорту Энонтекие температура опустилась до минус 44,3 градуса по Цельсию», - рассказали метеорологи.

В беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, откуда в Москву пришли суровые морозы, когда стоит ждать потепления и насколько установившаяся температура ниже нормы в европейской части России.

По его данным, морозы пришли из Таймыра, из Карского моря и даже из моря Лаптевых. По состоянию на 3 января, Вильфанд назвал температуру воздуха на 18 градусов ниже нормы.

В субботу, 6 января он спрогнозировал снег, а температура воздуха будет колебаться между 15 и 17 градусами. В ночь на Рождество, 7 января, температура опустится до минус 22 градусов ночью, днем ожидается от минус 14 до минус 19 градусов.