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Финские метеорологи 5 января зафиксировали температурный рекорд XXI века

Ночью 5 января в финском аэропорту Энонтекие температура воздуха опустилась до минус 44,3 градуса по Цельсию, что стало рекордом для XXI века.
Дарина Криц 2024-01-05 11:26:01
© Фото: IMAGO, Antti Aimo-Koivisto, Globallookpress

В Финляндии зафиксировали температурный рекорд XXI века. Столбики термометров в аэропорту Энонтекие в ночь на 5 января опустились до 44,3 градуса по Цельсию. Об этом сообщил местный метеорологический институт.

«Ночью в Финляндии была зафиксирована самая низкая температура за XXI век, когда в аэропорту Энонтекие температура опустилась до минус 44,3 градуса по Цельсию», - рассказали метеорологи.

В беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, откуда в Москву пришли суровые морозы, когда стоит ждать потепления и насколько установившаяся температура ниже нормы в европейской части России.

По его данным, морозы пришли из Таймыра, из Карского моря и даже из моря Лаптевых. По состоянию на 3 января, Вильфанд назвал температуру воздуха на 18 градусов ниже нормы.

В субботу, 6 января он спрогнозировал снег, а температура воздуха будет колебаться между 15 и 17 градусами. В ночь на Рождество, 7 января, температура опустится до минус 22 градусов ночью, днем ожидается от минус 14 до минус 19 градусов.

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