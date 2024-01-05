Белгородские врачи прооперировали одного из пострадавших от ночного обстрела ВСУ

Белгородские врачи сегодня ночью прооперировали одного из пострадавших от очередного обстрела города ВСУ. О состоянии двух раненых рассказал в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Одному сделали операцию и удалили из плеча осколок. У второго более легкие последствия, врачи по время утреннего осмотра примут решение о дальнейшем лечении», - поделился информацией глава области.

По данным Гладкова, сейчас в белгородских и московских больницах проходят лечение 74 человека, получивших ранения в результате январских атак ВСУ. Опасение врачей вызывает состояние 20 пострадавших: они находятся в реанимации в Москве. Но есть надежда на их восстановление.

Глава региона добавил, что обстрелы со стороны Украины сплотили горожан, люди помогают друг другу, в больницы к раненым приходят волонтеры, чтобы поддержать морально.

Ранее сообщалось, что в ночь с 4 на 5 января ВСУ подвергли обстрелу Белгород, снаряды повредили несколько жилых домов и свыше 30 автомобилей, ранения получили двое местных жителей.