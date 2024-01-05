Летчики морской авиации ЧФ рассказали, как борются с вражескими «бэками» у Крыма

Минобороны России 4 января сообщило, что над территорией Крыма перехвачено и уничтожено 36 вражеских беспилотников. Воздушное пространство над республикой и морскую границу в круглосуточном режиме мониторят войска ПВО, корабли Черноморского флота и морская авиация. Летчики морской авиации рассказали «Звезде», как уничтожают вражеские цели у побережья, в том числе, безэкипажные катера.

Стальным тросом Ка-27 вытягивают на центр вертолетной площадки. Остается развернуть лопасти. Их складывают чтобы вертолет помещался в корабельный ангар, и запустить двигатель. До вылета пара минут.

На ходовом в это время перекличка всех постов. Пока авиатехники готовят борт, корабельные вахты следят за обстановкой в море. Это важно для безопасного взлета.

У летчиков морской авиации сейчас каждый вылет - боевой. С аэродрома или с палубы - не имеет значения. В готовности все средства для отражения угрозы.

Весь полет пилот внимательно всматривается в еле заметные следы на воде. Морские дроны-камикадзе, как правило, едва различимы. Но воздушная разведка их все равно не пропустит.

«Обзор намного больше, соответственно и скорость на вертолете больше, он маневреннее. Возможно, тогда можно догнать из безопасного расстояния, расстрелять бэк, не бояться. Пока светло оно спокойно. "Бэки" (безэкипажные катера. - Прим.ред.) выходят ночью», - рассказал военнослужащий.

Прочесать с воздуха район в радиусе полсотни километров вокруг нашей корабельной группы для летчиков дело нескольких часов. Даже если видимость в полете не идеальная.

Этот внезапно возникший плотный туман на маршруте не помешал выполнить задачу и благополучно приземлиться. Обратно - на палубу патрульного корабля.

«У нас был запланированный маршрут куда нам лететь, посмотреть акваторию на наличие "бэков". Но в любой момент приходит вводная, и в любой момент приходится вернуться на корабль. Поэтому всегда в карте точку ставил, куда вернуться и в любой момент можно было вернуться», - рассказал пилот.

Наш плавучий аэродром сейчас по-прежнему где-то в нейтральных водах. Продолжает патрулировать черноморскую акваторию. Тут безопасность гражданского судоходства контролируется и с воды и с воздуха.

Ранее Министерство обороны России сообщало об уничтожении 37 украинских беспилотников в Крыму и под Краснодаром. Попытка террористической атаки со стороны Киева была сорвана российскими средствами ПВО.