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В Белгороде объявлена ракетная опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей оставаться дома и не подходить к окнам.
Анастасия Бобылева 2024-01-05 00:10:01
© Фото: Антон Вергун РИА Новости

В Белгороде объявили ракетную опасность, жителей призвали оставаться дома. Об этом сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.

«Внимание! Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», - указано в сообщении.

О ракетной опасности предупредил также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он призвал людей не подходить близко к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, например в ванной, коридоре, туалете или кладовой.

«Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место», - добавил он.

Украинские боевики уже несколько дней подряд обстреливают Белгород и область, и из-за атак ВСУ страдают мирные жители. Так, в результате разрыва мины в Белгородской области пострадал рабочий, он получил осколочные ранения.

#в стране и мире #белгород #Вячеслав Гладков #воздушная тревога #ракетная опасность
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