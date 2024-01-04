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В Латвии угрожают депортацией 789 русскоязычным пенсионерам

В Латвии собрались депортировать 789 человек старше 60 лет. В общей сложности из страны могут выдворить 1167 граждан России.
Марина Крижановская 2024-01-04 09:51:01
© Фото: Edijs Palens, XinHua, Globallookpress

Среди 1167 граждан России, которым Латвия угрожает депортацией, возраст 789 человек превышает 60 лет. Уточняется, что столько россиян не выполнили требования поправок к закону об иммиграции. Они не подали документы на получение одного из видов на жительство в Латвии. Об этом написало местное агентство Leta.

Многие из них живут Латвии со времен СССР, но все они обладают видом на жительство там. Новый закон обязывает этих людей сдавать экзамен по латышкому языку, в противном случае им грозит депортация.

В октябре 2023 года латвийское законодательство об иммиграции предписало русскоязычным старикам сдавать экзамен по латышскому языку, даже тем, кому более 75 лет. В противном случае их могут принудительно депортировать.

Как сообщалось 28 декабря, из прибалтийской страны могут депортировать 1 213 россиян. Речь шла о тех, кто не подал документы для получения вида на жительство, чтобы остаться в стране.

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