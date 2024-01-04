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Из-за пожара на подстанции в Москве дома перевели на резервное электроснабжение

Городские службы занимаются ликвидацией последствий на подстанции.
Игнат Далакян 2024-01-04 09:46:01
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

После пожара на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы большую часть домов перевели на резервную систему электроснабжения. В Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства отметили, что в ближайшие полтора-два часа порядка еще 40 домов будут переключены.

«Городские службы ликвидируют последствия возгорания на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Ведется переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения», - говорится в сообщении.

Уточняется, что все городские службы находятся на месте происшествия.

Немногим ранее на трансформаторной станции на северо-востоке Москвы случился пожар. В МЧС России сообщили, что близлежащие дома будут переключены на резервную систему электроснабжения. Об отключении электричества, отопления и воды начали писать жители районов Бибирево, Алтуфьево и Отрадное. Отмечалось, что при возгорании пострадавших нет.

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