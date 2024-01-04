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Российские десантники на БМД-2 уничтожили позиции ВСУ на Артемовском направлении

После выполнения поставленной задачи костромские десантники отошли в безопасный район.
2024-01-04 06:58:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В ходе проведения специальной военной операции, подразделения Воздушно-десантных войск России продолжают выполнять боевые задачи по обнаружению и уничтожению противника в зоне проведения СВО.

Бронегруппы Костромского парашютно-десантного полка на боевых машинах десанта БМД-2, совершили марш сближаясь с позициями украинских боевиков на максимально близкие расстояния и открывают по нему шквальный огонь. Кадры боевой работы бронегруппы костромских-десантников Ивановского соединения на Артемовском направлении в зоне проведения СВО публикует Министерство обороны России.

Российские бойцы ведут огонь из вооружения боевых машин десанта прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. Экипаж бронегруппы разносит оборонительные позиции неприятеля, уничтожая большое количество личного состава украинской армии. Военнослужащие ВС РФ действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу.

После выполнения поставленной задачи бронегруппы совершила отход в безопасный район.

Ранее Министерство обороны России показывало, как ПТРК «Корнет» уничтожил расчет FPV-дронов украинских боевиков на Купянском направлении. Бойцы группировки «Запад» узнали о позиции националистов при помощи разведывательного БПЛА.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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