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ПТРК «Корнет» уничтожил расчет FPV-дронов ВСУ на Купянском направлении

Военнослужащие группировки войск «Запад» узнали о расчете FPV-дронов ВСУ с помощью разведывательного беспилотника, а после уничтожили националистов.
2024-01-04 05:04:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие уничтожили украинское формирование, обслуживающие FPV-дроны на Купянском направлении в зоне спецоперации. Бойцы использовали противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет». Цель была поражена на расстоянии 4,6 километров, рассказал командир расчета с позывным «Мясник».

«Расчет ПТРК "Корнет" отработал по расчету FPV-дронов ВСУ. Расстояние до противника было 4,6 километров. Цель была обнаружена с помощью БПЛА, после чего уничтожена», - сказал военнослужащий.

Перед началом операции военные группировки войск «Запад» с помощью беспилотника провели разведку местности. В ходе нее бойцы получили данные о перемещениях противника, а после передали их на пункт управления.

Комплексы «Корнет» занимают огневые позиции на ключевых направлениях в зоне СВО, тем самым обеспечивая прикрытие военнослужащим. Они могут громить современные оснащенные танки, зависающие вертолеты, а также небронированные или легкобронированные цели ВСУ.

Ранее стало известно, что расчет «Корнета» поразил наблюдательный пункт украинских националистов на правом берегу Днепра. Военные атаковали цель при помощи управляемой ракеты. С этого пункта противник следил за перемещениями российских военных и запускал FPV-дроны.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

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