Умерла тигрица, которую обнаружили на трассе в Хабаровском крае с травмами

Специалисты не смогли спасти тигрицу, обнаруженную на трассе в Хабаровском крае. В Telegram-канале Центра «Амурский тигр» указано, что она находилась в состоянии истощения, несмотря на довольно молодой возраст.

«Тигрица, вышедшая на трассу Хабаровск-Владивосток, умерла. Шансов у нее изначально было немного, тем не менее специалисты до последнего боролись за ее жизнь», - говорится в сообщении.

Уточняется, что животному было три года. Специалисты не обнаружили у тигрицы переломов и внешних ранений.

Во вторник 2 января на трассе Хабаровск-Владивосток обнаружили тигрицу, предположительно сбитую машиной. Она была в очень тяжелом состоянии.