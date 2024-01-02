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В Хабаровском крае спасли, предположительно, сбитого авто амурского тигра

Специалисты предпринимают меры, чтобы оказать помощь тигру.
Игнат Далакян 2024-01-02 09:15:01
© Фото: Telegram, @amurtigercenter © Видео: Telegram

В Хабаровском крае автомобиль сбил тигра в Хабаровском крае. Об этом сообщил Центр «Амурский тигр» в своем Telegram-канале.

По данным организации, водитель, сбивший тигра скрылся с места преступления. На данный момент ведется его розыск. Отмечается, что полосатый зверь находится в тяжелом состоянии.

«Специалисты предпринимают меры, чтобы оказать помощь тигру», - говорится в сообщении организации.

Хищника заметили сегодня днем на трассе между Бикином и Лермонтовкой. Представитель кошачьих лежал неподвижно на дороге и не реагировал на проезжающие мимо автомобили.

На данный момент на месте аварии дежурят автомобили охотнадзора и правоохранительных органов

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