В Хабаровском крае спасли, предположительно, сбитого авто амурского тигра

В Хабаровском крае автомобиль сбил тигра в Хабаровском крае. Об этом сообщил Центр «Амурский тигр» в своем Telegram-канале.

По данным организации, водитель, сбивший тигра скрылся с места преступления. На данный момент ведется его розыск. Отмечается, что полосатый зверь находится в тяжелом состоянии.

«Специалисты предпринимают меры, чтобы оказать помощь тигру», - говорится в сообщении организации.

Хищника заметили сегодня днем на трассе между Бикином и Лермонтовкой. Представитель кошачьих лежал неподвижно на дороге и не реагировал на проезжающие мимо автомобили.

На данный момент на месте аварии дежурят автомобили охотнадзора и правоохранительных органов