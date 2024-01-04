Саперы показали, как уничтожают на закрытом полигоне снаряды ВСУ

Военные инженеры сводного отряда разминирования ВС РФ провели сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов в пригороде Мариуполя. В рамках мероприятий по разминированию города и прилегающих к нему населенных пунктов наши саперы каждый день находят и уничтожают взрывоопасные предметы.

За три последних месяца саперы обезвредили в регионе две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, которые оставили после себя украинские националисты.

Перед выходом на поиск мин саперы надевают специальный костюм ОВР-2-02 с усиленной кевларовой защитой. Вся амуниция весит почти 30 килограммов, как рассказали бойцы. Он защищает сапера от осколков снарядов.

Военные инженеры проверяют с помощью металлодетекторов каждый сантиметр территории, работают с максимальной концентрацией - малейшая ошибка может стоить жизни. Часто их вызывают местные жители, которые находят у себя во дворах или в квартирах опасные предметы.

Обнаруженные боеприпасы утилизируют на закрытом полигоне. Саперы раскладывают взрывоопасные предметы в глубокой яме таким образом, чтобы самые опасные боевые элементы ушли в землю, и уничтожают методом подрыва.

Как сообщили военнослужащие, за последние сутки было уничтожено около 70 взрывоопасных предметов в пригороде Мариуполя. Все они были уничтожены.

Ранее саперы показали, как обезвредили неразорвавшиеся снаряды боевиков у Волновахи. На этом участке работают саперы подразделения «Шторм», они выезжают в места, где, по словам местных жителей, были найдены взрывоопасные предметы.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.