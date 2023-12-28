Саперы показали, как обезвредили неразорвавшиеся снаряды боевиков у Волновахи

Саперы подразделения «Шторм» мотострелкового соединения группировки войск «Восток» продолжают уничтожать неразорвавшиеся боеприпасы, которые были обнаружены жителями в окрестностях города Волноваха Донецкой Народной Республики.

Специалисты инженерно-саперных подразделений ВС РФ по заявкам горожан и сельских жителей Волновахского района выезжают в места, где были найдены взрывоопасные предметы, разделяют местность на участки, после чего приступают к их сплошному прочесыванию.

Обнаруженные неразорвавшиеся мины и снаряды украинских боевиков саперы складируют в безопасном месте и ликвидируют путем подрыва.

«Подготовили подрыв трех веществ одним взрывом. То есть их нужно найти и обезвредить. Или кто найдет, сообщает саперам. Группа саперов выдвигается, обследует мину. Находим подход к ней и уничтожаем. Работы хватает», - рассказал сапер группировки войск «Восток» с позывным «Копченый».

Ранее «Звезда» рассказала, как российские саперы обезвреживают оставленные украинскими националистами растяжки, мины и механизмы замыкания в поселке-призраке под Мариуполем. На заднем дворе одного из домов саперам пришлось подорвать коварную противопехотную осколочную мину ПОМ-2.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.