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Расчет ПТРК «Корнет» уничтожил наблюдательный пункт на правом берегу Днепра

Цель была поражена и ликвидирована первым пуском ракеты.
2023-12-29 06:31:01
© Фото: Минобороны России

Подразделения Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают украинских националистов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Недавно разведчики нашли наблюдательный пункт боевиков, с которого противник постоянно следил за российскими позициями, запускал FPV-дроны и корректировал огонь своей артиллерии.

Командование одного из соединений ВДВ приняло решение уничтожить наблюдательный пункт из противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию. Военные осуществили пуск управляемой ракеты.

Цель была поражена и уничтожена первым пуском ракеты. Затем расчет ПТРК немедленно покинул позицию.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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