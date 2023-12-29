Расчет ПТРК «Корнет» уничтожил наблюдательный пункт на правом берегу Днепра

Подразделения Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают украинских националистов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Недавно разведчики нашли наблюдательный пункт боевиков, с которого противник постоянно следил за российскими позициями, запускал FPV-дроны и корректировал огонь своей артиллерии.

Командование одного из соединений ВДВ приняло решение уничтожить наблюдательный пункт из противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию. Военные осуществили пуск управляемой ракеты.

Цель была поражена и уничтожена первым пуском ракеты. Затем расчет ПТРК немедленно покинул позицию.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.