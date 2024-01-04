Экс-министр экономики Украины Милованов предложил мобилизацию через лотерею

Бывший украинский министр экономики Тимофей Милованов предложил пользователям в соцсети обсудить идею мобилизации в ВСУ при помощи лотереи. Идея состоит в том, чтобы государство выбирало в случайном порядке день и месяц, и родившиеся в эти даты люди отправлялись на службу.

«Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации - через лотерею или жеребьевку. Государство в случайном порядке вытаскивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие - нет», - описал свою идею Милованов, его цитирует РИА Новости.

На его вопрос, что об этом думают читатели, многие отметили несправедливость такого подхода. По мнению пользователей соцсети, такие люди как Милованов разрушают страну, а его слова являются популизмом.

Сам экс-министр объяснил свое предложение тем, что украинская армия заявила о нехватке внутренних резервов и о необходимости внутренней мобилизации.

Подобный подход с принудительной мобилизацией практиковался в США. Во время Вьетнамской войны власти проводили розыгрыш, определяющий порядок призыва в зависимости от даты рождения.

Ранее эксперт Александр Перенджиев заявил, что новая мобилизация на Украине вызовет протест. По его мнению, украинские граждане будут стараться избегать попадания на передовую.