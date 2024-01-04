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Боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами «натовского» калибра

Боевики выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров.
Анастасия Бобылева 2024-01-04 23:41:01
© Фото: https://ria.ru/20240104/opasnost-1919752600.html

Украинские националисты нанесли удары по Донецку и Ясиноватой. За 10 минут противник выпустил шесть снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, куда именно попали снаряды.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», - указано в одном из сообщений.

В другом сообщении говорится, что еще тремя снарядами калибра 155 миллиметров обстреляли Ясиноватую десятью минутами позже.

Это не первый обстрел населенных пунктов ДНР за сегодня. За вечер 4 января ВСУ  выпустили 48 снарядов по Макеевке, Донецку, Горловке и Ясиноватой.

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