Боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами «натовского» калибра

Украинские националисты нанесли удары по Донецку и Ясиноватой. За 10 минут противник выпустил шесть снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, куда именно попали снаряды.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», - указано в одном из сообщений.

В другом сообщении говорится, что еще тремя снарядами калибра 155 миллиметров обстреляли Ясиноватую десятью минутами позже.

Это не первый обстрел населенных пунктов ДНР за сегодня. За вечер 4 января ВСУ выпустили 48 снарядов по Макеевке, Донецку, Горловке и Ясиноватой.