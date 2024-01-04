Вечером четвертого января ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку, Ясиноватский район и Горловку снарядами «натовского» калибра и калибра 152 миллиметра. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Донецк противник обстрелял пять раз - в 18:40, 19:35, 19:50, 20:25 и в 20:45. По Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам противник выпустил 14 снарядов калибром 155 миллиметров.

Девять снарядов калибром 155 миллиметров в направлении Макеевки ВСУ выпустили в 18:45, 18:55 и в 19:05.

Ясиноватский район оказался под обстрелом трижды - в 17:50, 18:50 и в 19:15. Всего ВСУ выпустили по этому направлению12 снарядов калибром 155 миллиметров.

Горловку ВСУ обстреляли еще три раза - в 19:00, 19:40 и 20:30. Боевики использовали 12 снарядов калибром 152 миллиметра.

Боевики третьего января обстреляли ДНР 75 раз. В результате пострадали два человека, а восемь домов получили повреждения.