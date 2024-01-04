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В ООН заявили о экономическом росте РФ на 2,7 процентов по итогам 2023 года

В 2024 году ожидается экономический рост на 1,3%.
Никита Черненко 2024-01-04 22:09:01
© Фото: Evan Schneider XinHua Globallookpress

Несмотря на антироссийские санкции и идущий вооруженный конфликт, экономика Российской Федерации продолжает расти и по итогам 2023 года рост достиг 2,7 процентов. Об этом сообщил сотрудник Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Григор Агабекян.

По мнению сотрудника ООН, восстановление экономики России после спада в 2022 году можно объясняется процессом импортозамещения и увеличением доли государственных расходов. При этом рост расходов в военной отрасли позволил создать условия для роста промышленности, а в сельскохозяйственном секторе наблюдаются показатели, близкие к рекорду прошлого года. Он также добавил, что организация ожидает спад экономического роста в РФ в 2024 году до уровня 1,3 процента из-за инфляционного давления.

«В 2023 году объем инвестиций в российскую экономику увеличился примерно на 6 процентов, отчасти благодаря строительному сектору. Субсидируемые ипотечные программы помогли расширить общий портфель ипотечного рынка примерно на 22 процента за первые десять месяцев 2023 года. Общий объем частного кредитования также увеличился. Все эти факторы объясняют более положительные, чем прогнозировалось ранее, итоги для российской экономики в 2023 году», - рассказал Агабекян.

Президент России Владимир Путин в ходе недавней встречи с военнослужащими в госпитале имени Вишневского подчеркнул, что российская экономика устойчиво функционирует. Президент отметил, что, несмотря на наличие инфляции в стране, ЦБ РФ успешно контролирует ситуацию.

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