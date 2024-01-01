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Путин заявил, что экономика РФ функционирует устойчиво

По словам президента, в стране есть инфляция, но ситуация находится под контролем.
Ирина Елагина 2024-01-01 15:05:01
© Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин затронул тему экономики на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского.

«Экономика РФ функционирует устойчиво», -  подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что в стране есть инфляция, но ЦБ РФ контролирует ситуацию.

Напомним, что в первый день нового года глава государства навестил военнослужащих, проходящих лечение в Центральном военном госпитале.

Ранее сообщалось, что глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что надо было еще весной повышать ключевую ставку и ужесточать денежно-кредитную политику на фоне инфляции. В ЦБ РФ считают достаточно высоким темп роста цен, и он «сильно выше нашей цели по инфляции».

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