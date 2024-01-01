Путин заявил, что экономика РФ функционирует устойчиво

Президент России Владимир Путин затронул тему экономики на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского.

«Экономика РФ функционирует устойчиво», - подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что в стране есть инфляция, но ЦБ РФ контролирует ситуацию.

Напомним, что в первый день нового года глава государства навестил военнослужащих, проходящих лечение в Центральном военном госпитале.

Ранее сообщалось, что глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что надо было еще весной повышать ключевую ставку и ужесточать денежно-кредитную политику на фоне инфляции. В ЦБ РФ считают достаточно высоким темп роста цен, и он «сильно выше нашей цели по инфляции».