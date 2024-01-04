Армия России уничтожила склад боеприпасов врага в Харьковской области

В районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области российские войска уничтожили склад боеприпасов 113-й бригады украинской территориальной обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также сообщается, что оперативно-тактическая авиация ВКС, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и технику врага в 117 районах проведения специальной военной операции.

В Минобороны также сообщили о нанесении поражения пяти механизированным бригадам ВСУ, а также бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка и Берестовое Харьковской области. В результате действий российских войск было уничтожено до сотни боевиков и различная техника, включая три чешских РСЗО Vampire.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов