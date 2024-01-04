Один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в школе в американском штате Айова

Один человек погиб и еще два пострадали в результате стрельбы в школе в американском штате Айова. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Школа оцеплена. Данные о стрелявшем не разглашаются. На месте также работает агент ФБР.

В этой школе учится около 1,7 тысяч детей. Четверг стал первым учебным днем в 2024 году.

Ранее психолог Спесивцева заявила, что причина стрельбы в школах - отсутствие культуры общения между детьми. По ее словам, современные школьники растут в одинокой и агрессивной среде, поскольку с ранних лет родители дают им айпады и телефоны, чтобы отвлечь.