В США Винни-Пух научит детей противостоять стрельбе в школах

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В школах американского штата Техас детям начали выдавать красочные книги с изображением Винни-Пуха. Под яркой обложкой скрывалась инструкция о том, что делать, если в учреждение зайдет вооруженный преступник. Подобная книга вызвала панику среди родителей.

«Теперь, когда ты читаешь ребенку сказку на ночь, то приходится весело рассказывать ему о том, что совсем не весело», - рассказала Синди Кэмпос изданию Associated Press.

Книга вызвала общественный резонанс - власти штата были вынуждены принести извинения, так как «книжку выдали без разъяснения родителям». При этом не уточняется, сколько именно школ получили копии сказки.

«Теперь Винни-Пух учит детей из Техаса защищаться от стрелков, потому что у наших властей не хватает смелости, чтобы ужесточить оружейные законы», - заявил губернатор-демократ от Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Ранее психолог Наталья Спесивцева, рассказала, почему подростки берутся за оружие. По ее словам, дети растут в одинокой и агрессивной среде, что порождает не совсем здоровую психику.