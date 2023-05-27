В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США Винни-Пух научит детей противостоять стрельбе в школах

Алексей Курильченко
10:12 27.05.2023
Публикация «инструкции по выживанию» под видом сказки вызвала гнев американских родителей.
В США Винни-Пух научит детей противостоять стрельбе в школах
© Фото: Qin Qing, Xinhua, Globallookpress
Читайте нас на:

В школах американского штата Техас детям начали выдавать красочные книги с изображением Винни-Пуха. Под яркой обложкой скрывалась инструкция о том, что делать, если в учреждение зайдет вооруженный преступник. Подобная книга вызвала панику среди родителей.

«Теперь, когда ты читаешь ребенку сказку на ночь, то приходится весело рассказывать ему о том, что совсем не весело», - рассказала Синди Кэмпос изданию Associated Press.

Книга вызвала общественный резонанс - власти штата были вынуждены принести извинения, так как «книжку выдали без разъяснения родителям». При этом не уточняется, сколько именно школ получили копии сказки.

«Теперь Винни-Пух учит детей из Техаса защищаться от стрелков, потому что у наших властей не хватает смелости, чтобы ужесточить оружейные законы», - заявил губернатор-демократ от Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Ранее психолог Наталья Спесивцева, рассказала, почему подростки берутся за оружие. По ее словам, дети растут в одинокой и агрессивной среде, что порождает не совсем здоровую психику.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:46 В стране и мире
FAZ: Киев запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью до 500 км
08:36 В стране и мире
Замглавы МИД РФ Галузин предупредил о реакции армии в случае провокаций в Приднестровье
06:34 В стране и мире
В Посольстве РФ в США заявили, что Россия и Белоруссия имеют право обеспечивать свою безопасность
05:13 Армия
Видео
Штурмовые группы мотострелков ЦВО наградили в зоне спецоперации
04:16 В стране и мире
Сигнал тревоги прозвучал в шести украинских областях
Популярное
В США Винни-Пух научит детей противостоять стрельбе в школах
Фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии
Рок-музыканту Валерию Кипелову присвоили звание заслуженного артиста России
Видео
Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Видео
Китаист Заклязьминская рассказала, в каких сферах Россия и Китай будут успешно сотрудничать
Нижегородский губернатор Никитин сообщил, что прогнозов по выписке Прилепина нет
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.