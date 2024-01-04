Reuters: БПЛА США убил одного из командиров шиитского движения в Ираке

Вооруженные силы США с помощью беспилотника атаковали командира шиитского движения «Хезболлах ан-Нуджаба» в иракском Багдаде, в результате чего командир еще один человек погибли. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По сведениям агентства, правительство США сочло вышеупомянутое проиракское движение виновным в атаке на американские силы в Ираке. По версии чиновника, дрон ударил по автомобилю, в котором предположительно находился шиитский командир.

«Источники в иракской полиции и свидетели сообщили, что беспилотник выпустил минимум две ракеты в восточном Багдаде по объекту, используемому иракской группировкой. В то же время источники в шиитском движении заявили, что ракеты попали в автомобиль внутри штаб-Квартиры Нуджабы и убили четырех человек, включая командира местной группировки и его помощника», - написали в Reuters.

Силы США на Ближнем Востоке подвергаются регулярным атакам после обострения палестино-израильского конфликта. Так вооруженные отряды шиитского движения «Исламское сопротивления Ирака» недавно нанесли ракетный удар по базе США в Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке. Военный объект Штатов находится рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса.