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В ЦАХАЛ заявили о ликвидации одного из главарей Исламского джихада* в Газе

По данным Армии обороны Израиля, в результате точного авиаудара ликвидирован один из командиров палестинского движения Исламский джихад* Мамдух Лулу.
Ирина Елагина 2024-01-04 18:36:01
© Фото: idfofficial Telegram © Видео: idfofficial Telegram

Армия обороны Израиля распространила видео с кадрами ликвидации одного из командиров палестинского движения Исламский джихад* (запрещенная в РФ террористическая организация) Мамдуха Лулу. В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили подробности спецоперации, проведенной под руководством армейского Управления военной разведки и Службы общей безопасности страны.

«Он был убит в результате удара самолета ЦАХАЛ», - рассказали представители командования.

На кадрах видно, что в прицел попадает человек, и с воздуха производится выстрел по цели.

По информации ЦАХАЛ, погибший занимал должность начальника оперативного штаба Исламского джихада* в северной части сектора Газа.

«Он спланировал и возглавил множество террористических атак из сектора Газа против израильских гражданских лиц и солдат», - сообщили в ЦАХАЛ.

Кроме того, по информации израильской разведки, погибший «имел контакты с высокопоставленными должностными лицами в штаб-квартире террористической организации за границей».

Ранее сообщалось, что Международный суд в Гааге 11 января приступит к рассмотрению иска ЮАР, обвиняющего Израиль нарушении обязательств по Конвенции о геноциде в отношении палестинцев в секторе Газа. В первый день слушаний слово получит представитель ЮАР, на 12-е января намечено выступление израильской стороны.

* «Исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Израиль #ЦАХАЛ #палестино-израильский конфликт #исламский джихад #Мамдух Лулу
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