В ЦАХАЛ заявили о ликвидации одного из главарей Исламского джихада* в Газе

Армия обороны Израиля распространила видео с кадрами ликвидации одного из командиров палестинского движения Исламский джихад* (запрещенная в РФ террористическая организация) Мамдуха Лулу. В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили подробности спецоперации, проведенной под руководством армейского Управления военной разведки и Службы общей безопасности страны.
«Он был убит в результате удара самолета ЦАХАЛ», - рассказали представители командования.
На кадрах видно, что в прицел попадает человек, и с воздуха производится выстрел по цели.
По информации ЦАХАЛ, погибший занимал должность начальника оперативного штаба Исламского джихада* в северной части сектора Газа.
«Он спланировал и возглавил множество террористических атак из сектора Газа против израильских гражданских лиц и солдат», - сообщили в ЦАХАЛ.
Кроме того, по информации израильской разведки, погибший «имел контакты с высокопоставленными должностными лицами в штаб-квартире террористической организации за границей».
Ранее сообщалось, что Международный суд в Гааге 11 января приступит к рассмотрению иска ЮАР, обвиняющего Израиль нарушении обязательств по Конвенции о геноциде в отношении палестинцев в секторе Газа. В первый день слушаний слово получит представитель ЮАР, на 12-е января намечено выступление израильской стороны.
* «Исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
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