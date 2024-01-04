Пассажир может взыскать 25% МРОТ за каждый час задержки авиарейса

В Роспотребнадзоре рассказали о возможности взыскания авиапассажиром с компании-перевозчика штрафа в 25% МРОТ за каждый час задержки рейса. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Пресс-служба отметила, что пассажир вправе требовать возврат средств, даже в случае невозвратного тарифа, если отказ в перевозке обусловлен вынужденным отказом. К таким относится отмена или значительная задержка рейса, изменение маршрута перевозчиком и выполнение рейса не по расписанию.

«Пассажир может взыскать с перевозчика штраф в размере 25% МРОТ за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета, если перевозчик не докажет, что просрочка произошла по причине непреодолимой силы», - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом пассажиру обязаны обеспечить бесплатное хранение багажа, два телефонных звонка или сообщения по электронной почте в случае задержки рейса более чем на два часа, горячее питание и напитки в случае четырехчасовой задержки. В случае задержки более чем на шесть часов в ночное время и восемь часов в дневное, пассажир имеет право на размещение в гостинице, перевозку в которую должен обеспечить аэропорт.

Снегопад в Челябинске 26 декабря парализовал город, став причиной задержки авиарейсов. Пассажиры могли ждать до девяти часов свои рейсы в ожидании вылета в Москву и Санкт-Петербург.