Снегопад парализовал Челябинск, в аэропорту задерживаются авиарейсы

Мощный снегопад накрыл Челябинск. За сутки на город обрушилось больше месячной нормы осадков. На улицах сильно затруднено движение, подорожало такси. В аэропорту на несколько часов задерживается отправление авиарейсов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи.

Утром во вторник прилетевший из Москвы самолет уперся в сугроб на рулежной дорожке, сообщила авиакомпания «Аэрофлот». При развороте лайнер заскользил, но с полосы не съехал. Экипаж запросил буксировочный тягач. После того как воздушное судно осмотрел инженерно-технический персонал, оно вылетело обратно в Москву.

«Сначала написали, что на час задерживается рейс, потом, пока я ехала, прислали СМС, что на два часа. Сижу жду», - рассказала «Звезде» пассажирка Надежда Иванова.

Надежда ждет вылета в Москву. По ее словам, встречать такси пришлось на центральной улице, потому что во дворе многие машины застряли.

Другой пассажир, Максим Иванов, летит в Санкт-Петербург на праздник к друзьям. Он рассказал, что ждет своего рейса уже больше девяти часов и пока не знает, когда будет вылет.

За сутки в Челябинске выпало больше месячной нормы осадков, сообщили в администрации города. Метель не прекращается, улицы расчищают 250 единиц техники и 572 рабочих. Во дворах работали почти 2 000 дворников и 62 спецмашины.

На областных трассах из-за снегопада временно ограничено движение.