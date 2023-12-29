На Краснолиманском направлении киевский режим потерял за неделю убитыми и ранеными одну тысячу двести боевиков, 6 танков, 12 бронемашин и 13 орудий. Российские войска от берегов Днепра до Кременских лесов наносят удары по скоплениям живой силы и техники врага. Наибольший урон врагу наносит артиллерия. За точное попадание снаряда в цель отвечают корректировщики артиллеристского огня. Передвижения противника также своевременно отслеживают квадрокоптеры.

«Год назад здесь было очень жестко. Сейчас стало легче, чувствуется, что скоро мы все это закончим. У них (у отрядов ВСУ - прим.ред.) снарядный голод и вообще их силы убывают. Превосходство наше очень серьезное и по всей ситуации видно и по духу бойцов», - заявил военнослужащий батальона Барс-6 с позывным Тобол.

В перерывах между боями постоянно ведется работа по укреплению позиций. По всей длине траншей оборудованы специальные места, куда можно спрятаться во время обстрелов.

Боевики регулярно обстреливают близлежащие мирные селения, обстреливают дома и гражданское население. Так ранее украинские националисты разрушили церковь в честь Спиридона Тримифунтского. ВСУ обстреливают также Горловку, в результате атак пострадал ранее детский сад, автобусный парк и крупный торговый центр.