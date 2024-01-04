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Суд арестовал утопившую свою дочь в ванной 17-летнюю москвичку

Мать годовалой девочки призналась, что умышленно удерживала ребенка под водой целую минуту 31 декабря.
Алина Луговая 2024-01-04 15:56:01
© Фото: Прокуратура Москвы © Видео: Прокуратура Москвы

Юная мать годовалой девочки, тело которой обнаружили на балконе квартиры на юго-западе Москвы, заключили под стражу. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Отмечается, что она полностью признала свою вину, против заключения под стражу не возражала.

«Вечером 31 декабря 2023 года обвиняемая, находясь совместно со своей малолетней дочерью 2022 года рождения в ванной комнате квартиры в проезде Карамзина, взяла рукой голову девочки, умышленно окунула ее в воду и удерживала в таком положении около одной минуты», - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. 

Затем 17-летняя девушка, заметив, что ее дочь перестала подавать признаки жизни, достала ребенка из ванной, переложила в коляску и выставила на балкон. Как рассказала юная мать, ее разозлил детский плач. Ей проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее тело годовалой девочки нашли на балконе квартиры на юго-западе Москвы. Бабушка погибшей рассказала о произошедшем своему знакомому, а он, в свою очередь, обратился в прокуратуру. 

В Екатеринбурге 30-летний мужчина выбросил из окна пятого этажа годовалую дочь 30 декабря во время ссоры с супругой. Младенец пролежал в сугробе четыре дня и скончался. Родители о ребенке все это время не вспоминали. 

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