Суд арестовал утопившую свою дочь в ванной 17-летнюю москвичку

Юная мать годовалой девочки, тело которой обнаружили на балконе квартиры на юго-западе Москвы, заключили под стражу. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Отмечается, что она полностью признала свою вину, против заключения под стражу не возражала.

«Вечером 31 декабря 2023 года обвиняемая, находясь совместно со своей малолетней дочерью 2022 года рождения в ванной комнате квартиры в проезде Карамзина, взяла рукой голову девочки, умышленно окунула ее в воду и удерживала в таком положении около одной минуты», - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

Затем 17-летняя девушка, заметив, что ее дочь перестала подавать признаки жизни, достала ребенка из ванной, переложила в коляску и выставила на балкон. Как рассказала юная мать, ее разозлил детский плач. Ей проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее тело годовалой девочки нашли на балконе квартиры на юго-западе Москвы. Бабушка погибшей рассказала о произошедшем своему знакомому, а он, в свою очередь, обратился в прокуратуру.

В Екатеринбурге 30-летний мужчина выбросил из окна пятого этажа годовалую дочь 30 декабря во время ссоры с супругой. Младенец пролежал в сугробе четыре дня и скончался. Родители о ребенке все это время не вспоминали.