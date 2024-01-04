В Екатеринбурге выброшенный из окна отцом младенец пролежал в сугробе четыре дня

В Екатеринбурге 30-летний мужчина в нетрезвом виде выбросил из окна пятого этажа свою годовалую дочь. Она пролежала в сугробе четыре дня и скончалась, сообщает Life.

Отмечается, что трагедия произошла в многоэтажном доме на улице Посадской. Мужчина поссорился со своей супругой. Во время выяснения отношений он взял свою годовалую дочь и выбросил в окно. Тело ребенка нашли спустя четыре днея возле подъезда дома. Родители забыли про про дочку, которая лежала все это время в сугробе.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он уже имеет несколько судимостей.

Ранее в Москве нашли тело годовалой девочки на балконе квартиры. По словам родной бабушки, ребенок захлебнулся во время купания несколько дней назад.