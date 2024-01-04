На южной границе США нашли десятки паспортов украинцев и китайцев

Американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц на своей странице в соцсети Х опубликовал фотографии с несколькими десятками паспортов Украины и Китая. Об этом сообщил информационный портал Life.

Конгрессмен не сообщил, в какой точке американо-мексиканской границы найдены удостоверения личности граждан. Политик при этом задал администрации Штатов, утверждающей о безопасности границы, о том, действительно ли госграница надежно защищена.

«Президент Байден и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявляют, что граница безопасна. Вы что думаете?», - написал Гетц.

Миграционный кризис и «политика открытых границ администрации Байдена» обострила проблемы с криминалом и наркотиками в приграничных штатах США. Так в сентябре 2023 года пограничный патруль задержал более 200 тысяч нелегалов, большинство из которых - выходцы из Центральной и Южной Америки, а спецслужбы США предупреждают о сильнейшем в американском обществе кризисе за последние 25 лет.