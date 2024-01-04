Без света и тепла: что происходит в оставшихся без энергии районах Москвы

Жители сразу трех районов на северо-востоке Москвы - Отрадного, Бибирева и Медведкова - остались этим утром без света и главное, без тепла. И все это в 25-ти градусный мороз. Причиной аварии стал пожар на трансформаторной подстанции. Температура в квартире стала падать.

По словам местных жителей, некоторые дома уже переведены на резервные схемы энергоснабжения. Всего пострадало около 40 многоквартирных домов. Можно предположить, что это новостройки. Всего пострадало 4 района столицы: Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково.

Многие местные жителя не обратили внимание на отсутствие тепла и энергоснабжения. У некоторых домов на данный момент дежурят аварийные службы, а также стоят автомобили с питьевой водой. Из этого можно сделать вывод, что в квартирах до сих пор нет воды и энергоснабжения.

Наш корреспондент отмечает, что по словам местных жителей в ход пошли теплая одежда и одеяла, потому что пока нет возможности включить обогреватель или камин из-за отсутствия электричества.

«Я ложилась достаточно поздно спать. Вроде все было, а когда проснулась - батареи холодные и света нет. Вода есть. Но я на всякий случай набрала», - поделилась местный житель Ольга.

По сообщению местных властей, подключат оставшиеся 20 домов к энерго- и водоснабжению. В случае, если время переподключения затянется, то организуют пункты временного размещения, где можно будет погреться и попить горячего чаю.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале также подтвердил случай возгорания подстанции на северо-востоке Москвы.

«В результате в ряде зданий временно нарушено энергоснабжение. Экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания. Часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения», - сказал глава города.

По словам Сергея Собянина, для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы. Жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь, добавил мэр столицы.

Напомним, сегодня утром на северо-востоке Москвы загорелась трансформаторная подстанция. Жители близлежащих районов остались без электричества, отопления и воды. В МЧС России сообщили, что потребителей переключают на резервную схему электроснабжения.

Подробнее о ситуации в районах Москвы, где жители остались без света и тепла смотрите в материале Натальи Жадько.