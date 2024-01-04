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Столтенберг по запросу Киева созвал Совет НАТО-Украина на 10 января

Встреча пройдет на уровне постпредов, среди заявленных тем - январские ракетные удары по военным заводам в Киеве.
Ирина Елагина 2024-01-04 14:13:01
© Фото: Ukraine Presidency, Globallookpress

Постоянные представители стран-членов НАТО в Североатлантическом альянсе соберутся на Совет НАТО-Украина. О встрече попросило киевское руководство.

Как сообщает пресс-служба альянса, генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал Совет на 10 января. Подробная повестка заседания не разглашается, но известно, что просьба Киева связана «недавними ракетными обстрелами и атаками БПЛА».

Напомним, что по данным МО РФ в первые дни января 2024 года российские войска нанесли групповой удар по военным предприятиям в Киеве и окрестностям города, уничтожив производство ракет и беспилотников для ВСУ .

#Украина #НАТО #Йенс Столтенберг
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