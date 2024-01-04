Путин подписал указ о гражданстве РФ для украинцев, живших в Крыму до марта 2014

Президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан Украины обратиться за получением российского гражданства.

Речь идет об украинцах, которые родились и постоянно проживали в Крыму до 18 марта 2024 года. Документ распространяется на тех же условиях и на граждан Украины из Севастополя, а также их супругов, детей и родителей

Аналогичное право получить российское гражданство получили постоянные жители Крыма, не имевшие паспортов какого-либо государства к моменту воссоединения Крыма с Россией.

Ранее сообщалось об особых правилах получения российского гражданства для иностранных военнослужащих, заключивших контракт с ВС РФ в период СВО.