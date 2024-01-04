Путин подписал указ о гражданстве для иностранцев на контрактной службе в ВС РФ

В России утверждены новые правила получения гражданства для иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Нововведение распространяется и на членов семей таких военнослужащих - супругов, детей и родителей.

В тексте документа указано, что новые правила касаются иностранцев, которые заключили контракт о службе в ВС РФ в период проведения специальной военной операции или уже служат в рядах Российской армии.

Кроме того, указ предусматривает ускоренный процесс оформления российского гражданства для иностранцев на контрактной службе в ВС РФ. Решение должны приниматься в период не более месяца со дня подачи заявления и всех необходимых документов. Обеспечение новых правил возложено на органы МВД, МО и ФСБ РФ.

Напомним, что по данным Минобороны РФ, в течение 2023 года в приняли на службу в ВС РФ около 490 тысяч контрактников и добровольцев.