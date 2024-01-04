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Выставку «Россия» в первый рабочий день года посетило рекордное количество гостей

В первый рабочий день выставки-форума 3 января ее посетителями стали 156 тысяч человек. В общей сложности с 4 ноября 2023 года выставку «Россия» посетили более четырех миллионов гостей.
Марина Крижановская 2024-01-04 12:57:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В первый рабочий день в новом году выставку-форум «Россия» посетили порядка 156 тысяч гостей. Таким образом удалось установить новый рекорд посещаемости в этом году. Для сравнения: в день открытия 4 ноября ее посетили более 190 тысяч человек. Об этом заявила пресс-служба выставки-форума.

«На выставке-форуме "Россия" установлен очередной рекорд посещаемости - в первый рабочий день в новом году нашими гостями стали 156 тысяч человек», - рассказали организаторы.

Первое и второе января были выходным и техническим днями, в это время специалисты обновляли экспозицию и готовили обновленную новогоднюю программу для посетителей.

В первую очередь, отметили в пресс-службе, новогодняя программа рассчитана на семьи с детьми. В одном из павильонов прошел мастер-класс по созданию персонажей новогоднего мультфильма и анимации на мультстанке для покадровой съемки.

Также желающих научили росписи посуды. Третьего января гости выставки-форума смогли увидеть парад Дедов Морозов.

Как сообщалось 1 января, в новогоднюю ночь выставку-форум «Россия» посетили более 120 тысяч человек. Организаторы разработали интерактивную программу, посвященную наступившему Году семьи. Детей и их родителей встречали герои сказок, в «Ново-Простоквашино» открылась резиденция Деда Мороза, начались мастер-классы по выпеканию рождественского хлеба.

В общей сложности с 4 ноября 2023 года Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили более четырех миллионов человек. Она продлится до 12 апреля 2024 года. На ней представлена 131 экспозиция, в мероприятии участвуют 89 российских регионов и 22 федеральных органа исполнительной власти, а также различные компании и общественные организации.

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