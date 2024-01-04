Политолог Кузнецов: ЕС способен защитить изгоняемых из Латвии русских пенсионеров

Решение латвийских властей о депортации русских стариков, не говорящих по-латышски - это нарушение человеческих прав. В сложившейся политической ситуации только страны ЕС в состоянии заставить Латвию проявить гуманизм по отношению к пожилым людям. Об этом политолог, директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов рассказал «Звезде».

Латвия угрожает выслать из страны 1167 граждан России, которые не знают латышского языка, не могут сдать экзамен по этому предмету и соответственно не могу выполнить одно из непременных требований для получения вида на жительство. Среди тех, кому грозит выдворение - 789 людей зрелого возраста от 60 лет и старше.

«Если только какая-то волна какая-то поднимется в Европе в поддержку этих людей, что с пожилыми людьми нельзя так поступать. Нужны какие-то воздействия в рамках ЕС. Тогда это окажет на них серьезное влияние. Что это нарушение человеческих прав, прав человека, что это не гуманные поступки. Больше другого выхода не вижу», - отметил эксперт.

Он пояснил, что Латвия давно идет на обострение отношений с Россией. Он полагает, что латвийские власти исполнят закон о депортации, чтобы «показать свою силу, решимость»

«Никаких ограничений для них нет. К сожалению, ничем мы им противодействовать не можем, кроме как только подавать заявки в ООН о нарушении прав человека. Но думаю, для них это не имеет никакого значения», - подчеркнул политолог.

Он добавил, что России нужно готовится к худшему сценарию развития событий и «принять этих несчастных людей и думать, как мы их будем размещать и как вообще обустраивать».