Шойгу заявил, что в этом году приняты на службу около 490 тысяч контрактников и добровольцев

Министерство обороны также выдало более 50 тысяч удостоверений о статусе ветерана.

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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что в этом году около 490 тысяч контрактников и добровольцев на военную службу. Министр сообщил об этом в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны России.

Глава оборонного ведомства сообщил, что ежедневно в Минобороны поступает более полутора тысяч заявок о приеме на военную службу. Шойгу отметил храбрость и самоотверженность военнослужащих ВС РФ, работающих в зоне проведения специальной военной операции, и добавил, что Минобороны выдало уже более 50 тысяч удостоверений ветерана боевых действий нашим военнослужащим.

«Только в этом году набрано около 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев. Более 400 тысяч российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи, в 7 раз увеличилось количество иностранных добровольцев», - рассказал Шойгу.

Глава Минобороны также озвучил потери ВСУ за время спецоперации. Министр сообщил, что украинские боевики потеряли более 383 тысяч человек убитыми и ранеными.