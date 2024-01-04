Все позади: как освобожденных из плена бойцов ВС РФ вернули в Россию

Россия и Украина впервые с 7 августа обменялись военнопленными. И это стало возможным, благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов. Переговорный процесс был сложным - подчеркнули в нашем Минобороны. Борт военно-транспортной авиации ВКС России этой ночью приземлился в аэропорту Чкаловский.

248 бойцов из разных уголков нашей огромной страны. Уставшие, измученные, но живые. Только что освобожденные из плена российские воины еще до конца не могут поверить в происходящее. Осознание начинает приходить в кресле комфортного автобуса.

Аэропорт Белгорода, затем несколько часов в полете и вот уже самолет военно-транспортной авиации совершает посадку на аэродроме Чкаловский.

И вот рампа Ил-76-го открыта. Лица обдает холодный, но родной воздух родины. Кто-то ранен, кто-то хромает и тут же получает поддержку. Прямо у взлетно-посадочной полосы дежурят кареты скорой помощи. Несмотря на сильный мороз, в столице их ожидает теплый прием.

«Настроение отличное, хочу выразить благодарность своему государству, что вернуло домой», - произнес военнослужащий ВС РФ.

У всех вернувшихся в руках пакеты с продуктами и дополнительными вещами, которыми военнослужащих снабдили сразу после вызволения из плена.

«Очень рады, что нас так встретили. Все замечательно, достойно, слов нет, как рады, что получилось (вернуться - Прим. ред.) в праздники. Передаю привет всем близким, родным в Оренбургскую область. Всем, кто занимались. МО отдельная благодарность, что встретили, на уровне все сделали. Жду не дождусь когда попаду домой, с семьей, детьми увижусь, родственниками. Близкие, всем привет. Всех люблю, целую», - поблагодарил освобожденный военнослужащий.

Тех кому не требуется неотложная медпомощь, сразу же ведут к теплым автобусам.

Еще совсем недавно им грозила смертельная опасность. Они прошли через тюрьмы и лагеря военнопленных. Терпели боль и моральное унижение. И вот теперь все позади. Всем - уже бывшим военнопленным - выдали мобильные телефоны. И теперь они постоянно звонят домой, чтобы услышать родные голоса.

«Благодарим наше МО за то что просто вернули нас домой к женам, детям, просто вернули в РФ. Спасибо огромное!», - сказал еще один освобожденный военнослужащий.

Каждый из них по разному попал в плен. Одни будучи без сознания и оглушенные взрывом, другие когда закончились последние патроны. Переговорный процесс был непростым. Последний обмен пленными между Москвой и Киевом проходил в июле. Минобороны сообщило что в этот раз освобождение российских военных стало возможным благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов. Теперь нашим воинам нужно восстановить документы. Впереди лечение, реабилитация и долгожданная поездка домой.