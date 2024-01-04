На Солнце произошла сильнейшая вспышка

Сильнейшая вспышка действующего солнечного цикла произошла на Солнце. Об этом сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. Специалисты говорят, что рекордная вспышка на Солнце не должна вызвать каких-либо явлений на Земле.

Специалисты отмечают, что данное событие можно охарактеризовать как событие исключительной силы, поскольку взрыв является первым по-настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла. По словам ученых, взрыв примерно в два раза превышает по мощности предыдущие рекорды данного цикла.

«Согласно предварительной классификации, вспышке присвоен балл X5.0. Занимавшая ранее первое место вспышка имела балл X2.8», - говорится в сообщении.

Эксперты сообщают, что вспышка произошла в новогоднюю ночь, однако она будет маркирована 2023 годом, поскольку мировые каталоги ведутся по всемирному времени.

По мнению ученых, взрыв произошел из-за накопления магнитной и электроэнергии в короне Солнца в результате движения солнечных пятен. Вспышку предугадать было невозможно, поскольку область, где произошел взрыв, еще вчера находилась на обратной стороне звезды, земные приборы не могли ее зафиксировать.

В сообщении лаборатории также отмечается, что любые сообщения о крупных или рекордных магнитных бурях в данном случае будут недостоверны. Ученые подчеркивают, что вспышка произошла на восточном крае Солнца и на значительном удалении от линии Солнце-Земля.

Ранее мощная вспышка произошла на Солнце 14 декабря 2023 года. Она стала самым мощным выбросом солнечной энергии за последние шесть лет.