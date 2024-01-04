После падения автобуса в шахту под Павлодаром нашли тела двух спасателей

В воронке шахты в Павлодарской области Казахстана нашли тела двух человек. Ночью 4 января в нее упал автобус, в котором находились четыре пассажира.

Тела погибших обнаружили спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

«С прискорбием сообщаем, что силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух наших погибших товарищей. Ведется работа по подъему их на поверхность», - указали в ведомстве.

В Штабе добавили, что начали проводить горизонтальную растяжку для вертикального спуска вниз. Упавший автобус обнаружить пока не удалось, его поиски продолжаются

Напомним, инцидент произошел возле рудника «Майкаин» в Баянаульском районе в Павлодарской области. Автобус провалился в образовавшуюся возле шахты яму. Длина обвала составила порядка 200 метров, ширина 500 метров и глубина 150 метров. В салоне были водителm и три спасателя.