В Казахстане автобус с пассажирами провалился в образовавшуюся воронку возле шахты

В Казахстане автобус упал в яму, которая образовалась возле шахты в Павлодарской области. Об этом сообщил Sputnik Казахстан.

По предварительным данным, длина обвала составила порядка 200 метров, ширина 500 метров и глубина 150 метров. В салоне находились четыре человека, из которых трое - спасатели Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военных аварийно-спасательных служб.

Уточняется, что инцидент произошел около 01:30 в четверг на территории акционерного общества «Майкайинзолото». Автобус провалился в очистное пространство вблизи шахты. Из шахты эвакуировали 33 горняка, их жизни ничто не угрожает.

Павлодарский департамент по ЧС заявил, что ЧП произошло в Баянаульском районе возле рудника «Майкаин», во время которого на зону очистки упал автобус с четырьмя пассажирами.

На место происшествия выехали представители департамента по чрезвычайным ситуациям и руководство Павлодарской области - аким Асаин Байханов. Для оказания помощи и аварийно-спасательных работ привлекли 44 человека, 13 единиц техники и один беспилотник.