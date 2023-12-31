На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

На Крымском мосту временно перекрыто движение автотранспорта об этом сообщается в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Водителям и пассажирам, которые находятся на мосту и в зоне досмотра рекомендуется сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее вечером 31 декабря сообщалось, что очередей с обеих сторон Крымского моста при проезде к досмотровым пунктам нет.