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На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Водителям и пассажирам рекомендуется следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Владимир Рубанов 2023-12-31 19:30:01
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

На Крымском мосту временно перекрыто движение автотранспорта об этом сообщается в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Водителям и пассажирам, которые находятся на мосту и в зоне досмотра рекомендуется сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее вечером 31 декабря сообщалось, что очередей с обеих сторон Крымского моста при проезде к досмотровым пунктам нет.

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