В Горловке школа-интернат получила повреждения из-за обстрела ВСУ

Украинские националисты ночью обстреляли школу-интернат в Горловке, здание получило повреждения. О произошедшем сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских бандформирований повреждена школа-интернат №9», - пишет он в своем Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в половине первого ночи по Горловке выпустили четыре снаряда калибра 155 мм, а чуть позже - четыре кассетных снаряда того же калибра.

Регулярные обстрелы ДНР со стороны боевиков не прекращались и в Новый год, 1 января противник атаковал территорию республики 58 раз. В результате одного из обстрелов в Горловке погибла мирная жительница.