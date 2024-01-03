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В Горловке школа-интернат получила повреждения из-за обстрела ВСУ

Как сообщили ранее в представительстве ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили по городу восемь снарядов и нанес повреждения школе-интернату.
Анастасия Бобылева 2024-01-03 04:30:01
© Фото: Prikhodko1970 Telegram

Украинские националисты ночью обстреляли школу-интернат в Горловке, здание получило повреждения. О произошедшем сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских бандформирований повреждена школа-интернат №9», - пишет он в своем Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в половине первого ночи по Горловке выпустили четыре снаряда калибра 155 мм, а чуть позже - четыре кассетных снаряда того же калибра.

Регулярные обстрелы ДНР со стороны боевиков не прекращались и в Новый год, 1 января противник атаковал территорию республики 58 раз. В результате одного из обстрелов в Горловке погибла мирная жительница.

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