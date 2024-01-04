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Минимум пять взрывов прогремели в Харьковской области

Украинские СМИ сообщают, что в Харьковской области под удар попала промышленная зона.
Елизавета Егорова 2024-01-04 00:13:01
© Фото: Виктор Антонюк РИА Новости

В Харьковской области Украины раздались как минимум пять взрывов. Информация об этом появилась в ряде украинских Telegram-каналов.

«По меньшей мере пять взрывов прогремели в пограничной Липецкой общине Харьковской области», - говорится в сообщении телеканала «Общественное».

В СМИ уточнили, что под ударом оказалась промышленная зона. Какая именно территория подверглась нападению местные власти не уточняют.

Ранее серия взрывов произошла в Киеве. Столичный мэр Виталий Кличко заявил, что средства ПВО работали в городе дважды за сутки 2 января. В этот день взрывы были слышны также в Харьковской и Винницкой областях Украины. В ряде регионов объявили воздушную тревогу.

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